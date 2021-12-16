Граждане в России получат по 23 500 рублей на карту до 31 декабря 2021 года

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года
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До 31 декабря некоторые семьи еще могут успеть оформить выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Чтобы получать такую выплату, необходимо обратиться в многофункциональный центр, передает PRIMPRESS. Заявление на данное пособие будут принимать до конца года и важно, что сейчас можно увеличить его размер, обратившись за перерасчетом.
Ранее данная выплата предоставлялась в размере 50% от прожиточного минимума на детей, установленного в регионе. Но в ряде случаев семья может получать большую сумму, увеличив ее до 75% и даже до 100% прожиточного минимума на ребенка.
Так, к примеру, в Волгоградской области размер пособия составляет 5 866 рублей. Те, кому насчитывают 75%, получат по 8 799 рублей, а при 100% - 11 732 рубля. Важно, что при обращении будет пересчитываться и разница за предыдущие месяцы. А это позволит дополнительно получить 23 464 рубля, что станет неплохим подспорьем для семьи.
Эксперты отмечают, что такая выплата также оформляется на сайте госуслуг, что удобно, поскольку отпадает необходимость отрываться надолго от своего привычного графика.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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