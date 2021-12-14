Минтруд: новые выплаты ожидают всех пенсионеров РФ с 1 января 2022 года

Министерство Труда РФ анонсировало поступление новых выплат для всех категорий пенсионеров — ожидается, что денежные начисления будут проводиться уже с 1 января 2022 года. При этом указывается, что такие выплаты будут начисляться на регулярной основе, передает «Konkurent».

С 1 января 2022 года для российских пенсионеров будут поступать увеличенные выплаты — это стало возможным благодаря повышению федерального прожиточного минимума. Также повышение пенсий будет осуществлено за счет переиндексации, которая традиционно проводится в начале нового года. По разъяснению экспертов, в 2022 году прожиточный минимум составит 10 277 рублей — соответственно, таким станет и минимальный размер пенсий. В случае если гражданин РФ получает сумму меньше прожиточного минимума, ему предусмотрены дополнительные социальные выплаты, размер которых восполняет разницу между указанными величинами.

Также известно, что партия «Справедливая Россия- За правду» инициировала законопроект о выплате дополнительной, 13-й пенсии для возрастного населения РФ — предполагается, что такая мера окажет существенную поддержку для наименее защищенной категории населения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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