Пенсионеры РФ могут получать до 180 тысяч рублей на должности врача-педиатра

О том, какие профессии позволяют пенсионерам получать высокие зарплаты, рассказали эксперты.

Исследование на «Работа.ру» позволило определить, сколько зарабатывают пожилые граждане в разных уголках России, передает газета «Известия ».

Так, достаточно высокая зарплата может быть у сварщика полиэтиленовых труб в Карелии. Там специалисту за эту работу готовы платить до 130 тыс. рублей.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий – врач-педиатр в детской клинике в Москве. Но соискатель должен иметь опыт работы более пяти лет и сертификат по педиатрии. По такой вакансии оклад указан 180 тыс. рублей.

Руководитель call-центра в Подольске может зарабатывать до 120 тыс. рублей и столько же могут заплатить в Красноармейске мастеру по ремонту кондиционеров с опытом работы не менее года.

В Екатеринбурге может заработать до 100 тыс. рублей инженер-конструктор в проектно-изыскательском институте. По этой вакансии в графе требований указано знание программ AutoCAD, Revit, Lira, Midas, Plaxis.

Чуть меньше будут платить в Казани ведущему программисту 1С. По этой вакансии указана зарплата в 92 тыс. рублей. 90 тыс. рублей обещают архитектору в Ленинградской области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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