5000 тис. зачислят каждому: владельцев карт «Мир» ждет изменение с 16 декабря

Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году
Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...Подробнее
О новой выплате для владельцев карты национальной платежной системы «Мир» рассказали эксперты.
С 16 декабря они ежемесячно могут получать до 5 тыс. рублей не в виде бонусов, а живыми деньгами, передает PRIMPRESS.
Чтобы такая возможность была доступна, необходимо оформить премиальную карту Mir Supreme, на которую, к слову, могут приходить и зарплаты, и пенсии, как и на обычную карту «Мир». Но владельцы карты Mir Supreme могут пользоваться дополнительными бонусами.
Тем, кто оформляет Mir Supreme, начисляют в виде кэшбека 10% за оплату покупок в супермаркете, независимо от того, в каком городе проводится операция. Это же касается оплаты счетов в ресторанах и при использовании такси.
Но максимум в виде кэшбека вернется только 5 тыс. рублей. Тем не менее это будут живые деньги, которые даже можно будет снять в банкомате. Зачисление кэшбека проводится до 20 числа месяца, следующего за месяцем покупок.
Еще одним бонусом Mir Supreme является доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру. Так что с этой картой даже путешествие будет более комфортным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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