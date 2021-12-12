В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

Сегодня, 15:34

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В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель  комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он уверен, что вероятность принятия правительством положительного решения по этому законопроекту очень низка, пишет Газета.Ru. Поэтому рассчитывать на получение 13-й пенсии в этом году пенсионерам не стоит.

Нилов подчеркнул, что правительство очень редко одобряет законопроекты по поддержке малоимущих граждан, на которые приходится выделять дополнительные расходы.

«Но ЛДПР всегда поддерживает любые идеи, направленные на улучшение жизни наших пенсионеров», — подчеркнул Нилов.

Он добавил, что на данный момент в России есть немало пенсионеров, которые не нуждаются в 13-й пенсии. Это, по его словам, судьи и депутаты, которые и так получают различные надбавки. Поэтому в первую очередь важно принимать те законопроекты, которые позволят оказать поддержку наиболее нуждающимся гражданам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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  • отдайте депутатам на новый год они беднее чем пенсионеры
  • Можно подумать, что кто надеялся не щедрость правительства....
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