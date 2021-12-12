В 2022 году граждан в России ждут четыре новых налога

С 1 января 2022 года гражданам Российской Федерации придётся платить 4 вновь введённых налоговых сбора. Они добавились вследствие изменений в Налоговом кодексе страны. Перечень этих сборов представлен на страницах справочной правовой системы РФ «КонсультантПлюс», сообщает издание «Аргументы и Факты».

Налог на доходы физических лиц в процентах по вкладам. Здесь надо понимать денежные вклады граждан в рублях. Хозяева таких вкладов вынуждены будут заплатить 13% налога на доходы, превышающие ставку ЦБ на начало года (4,25%). Другими словами, если человек на протяжении одного года получал доход со своего денежного вклада в сумме 10%, значит, разница между ставкой Центрального банка и процентом по его депозиту получается 5,75% (10-4,25). В этом случае от 10% дохода вычитается 5,75% и с разницы платится налог 13%.

Налог на доходы по вкладам в валюте зарубежных государств. Высчитывается точно по такой же схеме, что и предыдущий налог. Различие лишь в том, что для расчёта следует валюту конвертировать в рубли РФ по курсу ЦБ на день выплаты процентов.

Налог на дивиденды по пенсионным вкладам. Российским пенсионерам тоже придётся выплачивать НДФЛ 13% по своим вкладам. В 2021 году в Госдуме не приняли законопроект, предполагавший освобождение неработающих пенсионеров от выплаты такого подоходного налога.

Налог на банковский вклад или депозит, полученный не в виде наследства. Если гражданин получил банковский депозит или вклад в своё распоряжение любым образом, кроме наследования, ему придётся заплатить налог на полученные по нему проценты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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