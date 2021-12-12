Граждан РФ , получающих пенсию на карту, предупредили о риске долговой ямы

О неприятности, которая может коснуться людей, получающих пенсии и зарплаты на карту, рассказали эксперты.

Юрист Ирина Сивакова заявила, что держатели кредитных карт могут угодить в долговую яму, передает PRIMPRESS .

Происходит это тогда, когда они тратят больше, чем зарабатывают, все больше выбирая денег из доступного кредитного лимита. И если не контролировать ситуацию, могут угодить в долговую яму.

Эксперт отмечает, что даже в случае, если клиенту приходят деньги на карту от государства, может образоваться долг, хотя при дебетовой карте кредит выдаваться не может.

В качестве примера юрист рассказала историю одного мужчины. Он всегда снимал все деньги с карты, как только они приходили на счет. Но в какой-то момент его вызвали в суд, потребовав, чтобы он возместил долговые обязательства. А все потому, что мужчина снимал деньги в банкомате, и он делал этот быстрее, чем судебные приставы, которые работали с его задолженностью.

В итоге деньги на счет поступали один раз, а снимали их дважды. И это стало причиной того, что у мужчины на долг в размере 33 тыс. рублей набежали проценты на 14 тыс.

Хотя изначально суды встали на сторону банка, Верховный суд потребовал отменить такое решение, поскольку в договоре на банковскую карту не было речи об овердрафте. Поэтому юрист советует внимательно следить за движением денег по счету.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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