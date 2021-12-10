Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году

Сегодня, 16:54

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Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022 году. Средства на эти нужды были заложены в бюджет на следующий год. Но выплата полагается не всем категориям пенсионеров. По словам юриста Ирины Сиваковой, единоразовое пособие не будет таким же, как и в сентябре нынешнего года.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту о бюджете фонда, выплата действительно будет в следующем году, но в этот раз деньги получат граждане, которые не получили их в 2017 году. Единовременная выплата для пенсионеров была введена с целью компенсировать им потери от высокого уровня инфляции. Получить деньги смогли не все пенсионеры по разным причинам. Поэтому на 2022 год была заложена определенная сумма, пишет primpress.ru.

То есть те, кто не получили деньги несколько лет назад, смогут получить их уже в следующем году, и для этого следует обратиться в ПФР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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