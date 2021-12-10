Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году

Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022 году. Средства на эти нужды были заложены в бюджет на следующий год. Но выплата полагается не всем категориям пенсионеров. По словам юриста Ирины Сиваковой, единоразовое пособие не будет таким же, как и в сентябре нынешнего года.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту о бюджете фонда, выплата действительно будет в следующем году, но в этот раз деньги получат граждане, которые не получили их в 2017 году. Единовременная выплата для пенсионеров была введена с целью компенсировать им потери от высокого уровня инфляции. Получить деньги смогли не все пенсионеры по разным причинам. Поэтому на 2022 год была заложена определенная сумма, пишет primpress.ru .

То есть те, кто не получили деньги несколько лет назад, смогут получить их уже в следующем году, и для этого следует обратиться в ПФР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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