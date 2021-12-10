В ЕР связали низкие пенсии в РФ со страхом вернуться в 90-е

Зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев рассказал о риске повторения инфляции, которая была в стране в 90-е. Он объяснил, что это вынуждает сдерживать рост пенсий, передает «Радиоточка НСН ».

Поэтому власти не могут пойти на то, чтобы существенно поднять пенсии. Опасения инфляции вынуждают отказаться от разового вброса в экономику огромной суммы денег. И если пойти по этому пути, то в итоге реальный доход пенсионеров сократиться, а еще пострадают и работники бюджетной сферы, которые получают невысокие зарплаты.

Если будет существенное повышение пенсий, то страна попадет в тот же капкан, в котором находилась в 90-е годы, когда социальная помощь будет не успевать за ростом цен.

Отметим: депутат Госдумы РФ от КПРФ Олег Смолин уверен, что в России размер индексации не отвечает уровню инфляции, а пенсионерам, по его мнению, не доплатили около 90 тыс. рублей. Он заявил, что индексация в 5,9% недостаточная и необходимо предусмотреть более существенное повышение пенсий в следующем году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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