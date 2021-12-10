Минтруд России готовит предложения по индексации пенсий

Минтруд РФ разрабатывает ряд предложений по индексации пенсий в 2022 году.

В ведомстве подчеркнули, что предложение учитывает опыт индексации предыдущих лет, передает ТАСС .

Минтруд сообщил о том, что с 2015 года инфляция в России составила 46%, при этом пенсии неработающих пенсионеров за этот же период проиндексировали на 55%. То есть, рост пенсий превысил инфляцию на 9%.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года», - заявили в пресс-службе ведомства.

Что же касается текущего года, то в 2021 году пенсии проиндексировали на 6,3%, а с учетом разовой выплаты в размере 10 тыс. рублей можно говорить о том, что размер пенсий за год вырос на 11,1%.

На 2022 год заложена индексация страховых пенсий по старости на 5,9%. Но пенсии неработающих пенсионеров снова индексировать не будут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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