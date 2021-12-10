Минтруд России готовит предложения по индексации пенсий

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Минтруд РФ разрабатывает ряд предложений по индексации пенсий в 2022 году.
В ведомстве подчеркнули, что предложение учитывает опыт индексации предыдущих лет, передает ТАСС.
Минтруд сообщил о том, что с 2015 года инфляция в России составила 46%, при этом пенсии неработающих пенсионеров за этот же период проиндексировали на 55%. То есть, рост пенсий превысил инфляцию на 9%.
«В соответствии с поручением президента Российской Федерации в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года», - заявили в пресс-службе ведомства.
Что же касается текущего года, то в 2021 году пенсии проиндексировали на 6,3%, а с учетом разовой выплаты в размере 10 тыс. рублей можно говорить о том, что размер пенсий за год вырос на 11,1%.
На 2022 год заложена индексация страховых пенсий по старости на 5,9%. Но пенсии неработающих пенсионеров снова индексировать не будут.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
С 13 декабря на карты россиян начнут приходить денежные выплаты от Пенсионного фонда. В ПРФ объяснили, кто и на каких...Подробнее
Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик...Подробнее
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную...Подробнее
Бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал о цели, которую преследовал Киев, устроив новую провокацию у берегов Крыма. Он...Подробнее
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнародовал отчет о заболевших новым штаммом коронавируса...Подробнее
Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...Подробнее
Российские экономисты предоставили прогноз касательно поведения инфляции на 2022 год. Согласно данным аналитиков, в...Подробнее
Сотрудники НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили россиян о недопустимости ранней ревакцинации вакцинами на основе матричной...Подробнее
Российский экономист и аналитик Михаил Хазин дал прогноз по предстоящей экономической ситуации в стране. По словам...Подробнее
Комментировать