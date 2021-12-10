ПФР перечислит на карты некоторых граждан в России по 14 тыс. рублей 13 декабря 2021 года

С 13 декабря на карты россиян начнут приходить денежные выплаты от Пенсионного фонда.

В ПРФ объяснили, кто и на каких условиях получит эти выплаты, передает PRIMPRESS .

Так, выплаты будут приходить только на карты национальной платежной системы «Мир». С 13 декабря ПФР начнет перечислять выплаты за декабрь, которые успели оформить пенсионеры. С этой даты начинается второй выплатный период для различных территориальных отделений Пенсионного фонда по стране.

С 13 декабря выплаты получают те, кому начисляют пенсии через банки. И приходить с этой даты начнут не только пенсии, но и другие социальные выплаты, за начисление которых отвечает Пенсионный фонд.

Важно отметить, что размер начислений будет разный. Размер пенсий и других выплат зависит от многих факторов. Влияют на некоторые из них и показатели МРОТ по региону, или величина прожиточного минимума. Например, в Пензенской области средняя выплата страховой пенсии по старости составляет 14 555 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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