ПФР перечислит на карты некоторых граждан в России по 14 тыс. рублей 13 декабря 2021 года

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
С 13 декабря на карты россиян начнут приходить денежные выплаты от Пенсионного фонда.
В ПРФ объяснили, кто и на каких условиях получит эти выплаты, передает PRIMPRESS.
Так, выплаты будут приходить только на карты национальной платежной системы «Мир». С 13 декабря ПФР начнет перечислять выплаты за декабрь, которые успели оформить пенсионеры. С этой даты начинается второй выплатный период для различных территориальных отделений Пенсионного фонда по стране.
С 13 декабря выплаты получают те, кому начисляют пенсии через банки. И приходить с этой даты начнут не только пенсии, но и другие социальные выплаты, за начисление которых отвечает Пенсионный фонд.
Важно отметить, что размер начислений будет разный. Размер пенсий и других выплат зависит от многих факторов. Влияют на некоторые из них и показатели МРОТ по региону, или величина прожиточного минимума. Например, в Пензенской области средняя выплата страховой пенсии по старости составляет 14 555 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Блог-платформа The Gateway Pundit заявила о том, что после вакцинации от COVID-19 в мире умерли порядка 300...Подробнее
Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик...Подробнее
Эксперт Центра стратегических и международных исследований, полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан изложил для...Подробнее
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную...Подробнее
Бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал о цели, которую преследовал Киев, устроив новую провокацию у берегов Крыма. Он...Подробнее
Фельдшера скорой помощи новосибирской клинической центральной районной больницы Анастасию Ш. вызвали «для беседы» в...Подробнее
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнародовал отчет о заболевших новым штаммом коронавируса...Подробнее
Сотрудники НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили россиян о недопустимости ранней ревакцинации вакцинами на основе матричной...Подробнее
Российские экономисты предоставили прогноз касательно поведения инфляции на 2022 год. Согласно данным аналитиков, в...Подробнее
Комментировать