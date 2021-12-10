Рекордная индексация. Объявлены точные даты повышения пенсий в РФ

Российские экономисты предоставили прогноз касательно поведения инфляции на 2022 год. Согласно данным аналитиков, в предстоящем году будут ожидаться рекордные показатели инфляции, что поведет за собой и значительное повышение пенсионных выплат, передает «Primpress.ru».

В связи с прогнозируемым увеличением охвата инфляции, аналитики сообщили о неминуемом повышении пенсионных выплат для россиян. Ожидается, что увеличение денежных пособий коснется всех категорий пенсионеров — по некоторым данным, размер пенсий может повыситься до 5.9%. Хотя для каждой категории граждан расчет является индивидуальным, однако эксперты отмечают, что в среднем пенсии станут больше минимум на 1000 рублей, что должно покрыть высокие инфляционные показатели.

Указывается, что старт повышения пенсий начнется с 1 января — в первую очередь будут пересчитаны страховые пенсии. В апреле 2022 года ожидается повышение государственных пенсий, в конце лета — выплат для работающих пенсионеров, а в октябре для военных пенсионеров. Эксперты отмечают, что те граждане, которые получают сразу 2 вида пенсий (к примеру, социальную и государственную), смогут получить выплаты, увеличенные в среднем на 7.7%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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