Хазин рекомендует гражданам России срочно закрыть свои банковские ячейки с драгоценностями

Российский экономист и аналитик Михаил Хазин дал прогноз по предстоящей экономической ситуации в стране. По словам эксперта, в ближайшее время на экономическом рынке может случиться кризис, что повышает риски для тех вкладов, которые останутся на банковских счетах, передает «Deita.ru».

Экономист, блогер и экс-чиновник администрации президента РФ Михаил Хазин сообщил о надвигающемся кризисе в экономике страны. В рамках интервью для дискуссионного клуба «Улица Правды» эксперт указал, что крупные денежные сбережения, которые находятся на счету в банке, не могут иметь гарантий сохранности в условиях приближающегося кризиса.

«То же самое касается и активов в виде золота и драгоценностей, которые помещены в банковские ячейки — если они не хранятся в каком-то эксклюзивном месте и в проверенном банке, я бы рекомендовал изъять их», - сообщил Михаил Хазин.

Аналитик подчеркнул, что в случае обвала экономического рынка, банковские ячейки с драгоценностями вкладчиков могут попросту оказаться пустыми, и организация не сможет вернуть клиентам их активы.

«Такие ситуации уже происходили у нас в стране, поэтому разумно уже сейчас определить, достаточно ли надежен тот банк, в котором хранятся ваши драгоценности. Если гарантий нет, лучше перепрятать активы в более надежное место», - добавил Хазин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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