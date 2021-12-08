Аналитик Бодрова рассказала о последствии индексации пенсий

Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

По ее мнению, это может произойти из-за индексация пенсий и пособий, которая должна быть осуществлена к 1 января следующего года. По словам специалиста, к обесцениванию национальной валюты может привести падение цен на нефть и другие энергоносители, а также пандемия коронавируса.

Если стоимость нефти останется в диапазоне 65-75 долларов за баррель Brent, то придется искать средства на реализацию обещаний по индексации социальных и пенсионных выплат. Заявленное повышение пенсий потребует выделения гораздо большего объема денег. К тому же Минтруд рассматривает возможность компенсации для пенсионеров высокого уровня инфляции. Это означает, что им выплатят новое пособие, что приведет к дополнительным расходам бюджета, пишет ussurmedia.ru .

В целом, по словам эксперта, российский рубль в следующем году ждут непростые времена.

Как ранее стало известно, страховые пенсии по старости должны повыситься на 5,9 % 1 января 2022 года. К 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий: их увеличат на 7,7 %.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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