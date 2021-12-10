В Сбербанке напомнили россиянам о бонусе вдобавок к 10 тыс. рублей

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
В Сбербанке сообщили о том, что некоторые россияне, являющиеся держателями карты данной кредитной организации, до конца месяца могут получить приятный бонус.
По информации издания PRIMPRESS, речь о гражданах, которые получили от государства единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Напомним, что такие суммы в качестве помощи были доступны семьям с детьми от 6 до 18 лет, а потом и пенсионерам.
В Сбербанке подчеркнули, что всем, кому выплата поступала через них, полагаются бонусы. Это, конечно, не 10 тысяч рублей, но все же приятно.
«Поздравляем! Вы получили единовременную выплату. Вас ждут 10 тысяч рублей от государства, а Сбер добавит подписку «СберПрайм» на три месяца и единый промокод на скидку 1000 рублей на «СберМаркете», 1000 рублей «СберМегаМаркете» и 250 рублей в «СБЕР ЕАПТЕКЕ», – цитирует издание текст сообщения банка, которое рассылается клиентам.
Отмечается, что промокоды даже по окончании подписки будут оставаться активными. Для того, чтобы получить скидку, надо применить промокод в процессе оплаты онлайн-покупки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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