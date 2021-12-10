Семьи в России получат единовременную выплату в размере 19 981 рубль с 1 февраля 2022 года

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Данная выплата начисляется семьям при рождении детей, и получить ее можно либо через соцзащиту, либо из средств ФСС, передает Konkurent.ru. Приходит она на карты «Мир», как и другие выплаты, начисляемые гражданам государством.
Это пособие начисляется уже давно, но важно отметить, что с февраля 2022 года размер пособия вырастет. Сейчас выплата составляет 18 886 рублей, а с 1 февраля 2022 года после индексации пособие вырастет до 19 981 рубля, что на 5% больше нынешнего уровня.
Стоит отметить, что в 2022 году другие выплаты и пособия тоже будут индексироваться. Например, с 1 января проиндексируют страховые пенсии по старости, а в апреле вырастут социальные пенсии. Также будут подниматься и другие выплаты и пособия, поскольку из-за роста инфляции государство вынуждено их индексировать.
И хотя на 2022 год заложены достаточно высокие индексации, эксперты все же говорят о том, что из-за существенной инфляции пока говорить о росте доходов за счет индексации не приходится.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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