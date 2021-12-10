Делягин: деньги граждан России в банках могут сгореть с 1 января 2022 года

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Сбережения россиян могут сгореть в ближайшем будущем, уверен депутат Госдумы Михаил Делягин.
Он предупредил граждан о грядущем крахе их накоплений, предупредив, что уже с 1 января 2022 года многие лишатся своих накоплений, передает PRIMPRESS. Все из-за того, что ряд банков лишится лицензии.
Делягин отметил, что в 2022 году Центробанк продолжит отзывать лицензии у финансовых учреждений, которые не соответствуют определенным критериям. И, с учетом той ситуации, которая складывается сейчас на финансовом рынке, можно ожидать банкротства многих кредитных организаций.
Чтобы уберечь свои накопления, Делягин рекомендует хранить их в банках из топ-20 лучших банков страны. Только так, по его мнению, можно надеяться на то, что накопления удастся сберечь.
Также эксперт рекомендовал не хранить на счетах в одном банке более 1,4 млн рублей. Как раз эта сумма попадает под закон о защите граждан от банкротства банка. То есть, если в банке хранится больше этой суммы, то при банкротстве банка она может сгореть. И это важно учитывать тем, кто хранит на счетах более 1,4 млн рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Новая стимулирующая выплата от государства может быть выплачена тем пенсионерам, которые прошли вакцинацию от...Подробнее
Завлабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Андрей Комиссаров рассказал о...Подробнее
Новые денежные выплаты получат семьи с детьми в феврале 2022 года. Данная выплата начисляется семьям при рождении...Подробнее
Блог-платформа The Gateway Pundit заявила о том, что после вакцинации от COVID-19 в мире умерли порядка 300...Подробнее
Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик...Подробнее
В Сбербанке сообщили о том, что некоторые россияне, являющиеся держателями карты данной кредитной организации, до конца...Подробнее
Эксперт Центра стратегических и международных исследований, полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан изложил для...Подробнее
В водах Керченского пролива российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс». Произошел этот инцидент...Подробнее
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную...Подробнее
Комментировать