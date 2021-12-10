Делягин: деньги граждан России в банках могут сгореть с 1 января 2022 года

Сбережения россиян могут сгореть в ближайшем будущем, уверен депутат Госдумы Михаил Делягин.

Он предупредил граждан о грядущем крахе их накоплений, предупредив, что уже с 1 января 2022 года многие лишатся своих накоплений, передает PRIMPRESS . Все из-за того, что ряд банков лишится лицензии.

Делягин отметил, что в 2022 году Центробанк продолжит отзывать лицензии у финансовых учреждений, которые не соответствуют определенным критериям. И, с учетом той ситуации, которая складывается сейчас на финансовом рынке, можно ожидать банкротства многих кредитных организаций.

Чтобы уберечь свои накопления, Делягин рекомендует хранить их в банках из топ-20 лучших банков страны. Только так, по его мнению, можно надеяться на то, что накопления удастся сберечь.

Также эксперт рекомендовал не хранить на счетах в одном банке более 1,4 млн рублей. Как раз эта сумма попадает под закон о защите граждан от банкротства банка. То есть, если в банке хранится больше этой суммы, то при банкротстве банка она может сгореть. И это важно учитывать тем, кто хранит на счетах более 1,4 млн рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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