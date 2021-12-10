Успеть до Нового года. В декабре истекает срок для перерасчета «путинских» выплат на детей от 3 до 7 лет

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Родители и опекуны детей могли получить пособие от государства, которое оформлялось с 2018 года.
Это пособие выплачивается на детей, рожденных с 2018 года, семьям, в которых доходы ниже от прожиточного минимума по региону, пишут Невские Новости.
В среднем по стране размер этого пособия составлял 11 тыс. рублей, но точный размер начисления зависит от данного показателя в регионе проживания семьи, которая оформляет пособие. Начисляют его семьям, в которых доход ниже двух прожиточных минимумов и оформить его может только мать. Отец или опекун оформляют пособие только если мать скончалась, либо ребенок проживает с отцом по решению суда.
Часто данное пособие называют «путинскими выплатам», поскольку оно было введено по инициативе президента РФ Владимира Путина.
Чтобы оформить данное пособие, необходимы такие документы как паспорт, свидетельство о рождении ребенка или усыновлении, свидетельство о расторжение брака (если родители разведены), справки о доходах, справка из военкомата (если кто-то из родителей на срочной службе).
Дополнительные документы нужны, если кто-то из родителей находится в местах лишения свободы, а также на принудительном лечении или на государственном обеспечении.
Также необходимо будет указать реквизиты банковского счета, на который будут начисляться деньги.
Подать заявление на начисление выплаты можно через портал «Госуслуги». Стоит отметить, что это пособие не продлевается автоматически, поэтому ежегодно необходимо будет оформлять его заново.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Новая стимулирующая выплата от государства может быть выплачена тем пенсионерам, которые прошли вакцинацию от...Подробнее
Завлабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Андрей Комиссаров рассказал о...Подробнее
Новые денежные выплаты получат семьи с детьми в феврале 2022 года. Данная выплата начисляется семьям при рождении...Подробнее
Блог-платформа The Gateway Pundit заявила о том, что после вакцинации от COVID-19 в мире умерли порядка 300...Подробнее
Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик...Подробнее
В Сбербанке сообщили о том, что некоторые россияне, являющиеся держателями карты данной кредитной организации, до конца...Подробнее
Эксперт Центра стратегических и международных исследований, полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан изложил для...Подробнее
В водах Керченского пролива российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс». Произошел этот инцидент...Подробнее
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную...Подробнее
Комментировать