Успеть до Нового года. В декабре истекает срок для перерасчета «путинских» выплат на детей от 3 до 7 лет

Родители и опекуны детей могли получить пособие от государства, которое оформлялось с 2018 года.

Это пособие выплачивается на детей, рожденных с 2018 года, семьям, в которых доходы ниже от прожиточного минимума по региону, пишут Невские Новости .

В среднем по стране размер этого пособия составлял 11 тыс. рублей, но точный размер начисления зависит от данного показателя в регионе проживания семьи, которая оформляет пособие. Начисляют его семьям, в которых доход ниже двух прожиточных минимумов и оформить его может только мать. Отец или опекун оформляют пособие только если мать скончалась, либо ребенок проживает с отцом по решению суда.

Часто данное пособие называют «путинскими выплатам», поскольку оно было введено по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Чтобы оформить данное пособие, необходимы такие документы как паспорт, свидетельство о рождении ребенка или усыновлении, свидетельство о расторжение брака (если родители разведены), справки о доходах, справка из военкомата (если кто-то из родителей на срочной службе).

Дополнительные документы нужны, если кто-то из родителей находится в местах лишения свободы, а также на принудительном лечении или на государственном обеспечении.

Также необходимо будет указать реквизиты банковского счета, на который будут начисляться деньги.

Подать заявление на начисление выплаты можно через портал «Госуслуги». Стоит отметить, что это пособие не продлевается автоматически, поэтому ежегодно необходимо будет оформлять его заново.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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