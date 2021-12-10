Вакцинированные пенсионеры в РФ до 31 декабря могут получить 3000 рублей

10-12-2021, 09:54

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Вакцинированные пенсионеры в РФ до 31 декабря могут получить 3000 рублей
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Новая стимулирующая выплата от государства может быть выплачена тем пенсионерам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. В Госдуме отметили, что размер выплат составит 3 тысячи рублей, которые будут начислены до 31 декабря текущего года, передает «Primpress.ru».

Согласно инициативе правительства, возрастное население РФ, которое входит в уязвимую группу COVID-19, сможет получить поощрительную выплату в 3 тысячи рублей — в случае, если будет пройден полный цикл вакцинации. Ожидается, что возможность получения указанной помощи станет дополнительной мотивацией для тех возрастных граждан, которые по каким-либо причинам еще не прошли вакцинацию против коронавируса. При этом инициатива действует пока не во всех регионах России, — указывается, что в 2022 году данный проект может охватить все без исключения области РФ. 

Получить 3 тысячи рублей сможет каждый пенсионер 65+, который прошел полный этап вакцинации против ковида — при этом характер выплаты, которую осуществляют региональные власти, является разовым. Получить деньги можно прямо на карточку, или оформив адресную помощь в местных органах соцзащиты. Указывается, что для пенсионеров Курской области срок выплаты должен был истечь 30 ноября — однако региональными властями было решено продлить программу до 31 декабря.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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