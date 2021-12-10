По 6500 рублей на каждого человека: новые выплаты россиянам начнутся с 10 декабря

В самое ближайшее время определенную категорию россиян ждут новые денежные выплаты от государства. На эти цели правительством было одобрено выделение более 332 миллионов рублей.

Напомним, что в столице с 1 сентября по 15 ноября, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, проводилась кампания по сбору заявок на получение денежных средств от компаний на обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Власти пообещали выдать денежные средства с условием вакцинации от COVID-19 шестидесяти процентов работников.

В настоящее время одобрено более трех тысяч заявок. В основном это предприятия сферы услуг: рестораны, кафе, гостиницы, фитнес-клубы, театры и другие.

Каждой компании предполагается выплатить 15 тысяч рублей и по 6500 рублей на каждого сотрудника. В случае, если речь идет о ИП и работников у предприятия нет, то размер одноразового пособия составит 21 500 рублей.

По информации из официальных источников средства будут поступать на счета получателей в самое ближайшее время.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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