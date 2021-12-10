По 6500 рублей на каждого человека: новые выплаты россиянам начнутся с 10 декабря

На всей территории Российской Федерации в самый ближайший период времени очень многим соотечественникам начислят новую, очередную денежную выплату. Это будет денежное перечисление, которое сначала поступит из бюджета на счета отдельных компаний. Затем предприятия распределят эти деньги на своих сотрудников.

Выплаты предназначены для работников, которые трудились в период с 1 сентября по 15 ноября нынешнего, 2021 года. Чтобы обеспечить всех трудящихся деньгами, правительством Российской Федерации уже выделено свыше 332 миллионов рублей. Такую информацию сообщает онлайн-издание PRIMPRESS.

Денежные средства предстоит получить представителям российских компаний, которые уже подали свои заявки. Предприятиям начислят финансовую компенсацию за обеспечение своих сотрудников средствами индивидуальной защиты против инфицирования коронавирусом. При этом имеется важное условие: необходимо, чтобы в конкретной компании, подавшей свою заявку на выплату денег, были привиты не менее 60% от численности всего персонала фирмы. Власти одобрили свыше 3 тыс. заявок на получение данной выплаты. В основном это предприятия сферы услуг. Большая часть из них – предприятия общепита.

Каждая компания, которой одобрили выплату, получит по 15 тыс. рублей и дополнительно по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника. Индивидуальные предприниматели получат по этой программе пособие в размере 21,5 тыс. рублей. Перечисления будут проходить в декабре и начнутся уже на этой неделе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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