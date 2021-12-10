По 6500 рублей на каждого человека: новые выплаты россиянам начнутся с 10 декабря

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
На всей территории Российской Федерации в самый ближайший период времени очень многим соотечественникам начислят новую, очередную денежную выплату. Это будет денежное перечисление, которое сначала поступит из бюджета на счета отдельных компаний. Затем предприятия распределят эти деньги на своих сотрудников.
Выплаты предназначены для работников, которые трудились в период с 1 сентября по 15 ноября нынешнего, 2021 года. Чтобы обеспечить всех трудящихся деньгами, правительством Российской Федерации уже выделено свыше 332 миллионов рублей. Такую информацию сообщает онлайн-издание PRIMPRESS.
Денежные средства предстоит получить представителям российских компаний, которые уже подали свои заявки. Предприятиям начислят финансовую компенсацию за обеспечение своих сотрудников средствами индивидуальной защиты против инфицирования коронавирусом. При этом имеется важное условие: необходимо, чтобы в конкретной компании, подавшей свою заявку на выплату денег, были привиты не менее 60% от численности всего персонала фирмы. Власти одобрили свыше 3 тыс. заявок на получение данной выплаты. В основном это предприятия сферы услуг. Большая часть из них – предприятия общепита.
Каждая компания, которой одобрили выплату, получит по 15 тыс. рублей и дополнительно по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника. Индивидуальные предприниматели получат по этой программе пособие в размере 21,5 тыс. рублей. Перечисления будут проходить в декабре и начнутся уже на этой неделе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Новая стимулирующая выплата от государства может быть выплачена тем пенсионерам, которые прошли вакцинацию от...Подробнее
Завлабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Андрей Комиссаров рассказал о...Подробнее
Новые денежные выплаты получат семьи с детьми в феврале 2022 года. Данная выплата начисляется семьям при рождении...Подробнее
Блог-платформа The Gateway Pundit заявила о том, что после вакцинации от COVID-19 в мире умерли порядка 300...Подробнее
Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик...Подробнее
В Сбербанке сообщили о том, что некоторые россияне, являющиеся держателями карты данной кредитной организации, до конца...Подробнее
Эксперт Центра стратегических и международных исследований, полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан изложил для...Подробнее
В водах Керченского пролива российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс». Произошел этот инцидент...Подробнее
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную...Подробнее
Комментировать