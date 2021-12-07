Снова по 10 000 рублей: названа дата выплат россиянам

Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году
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В Сети активно начала распространяться информация о том, что некоторая категория россиян в декабре снова получит от Пенсионного фонда единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Как говорится в сообщении, решение о пособии уже принято и граждане смогут получить свои деньги до 25 декабря. Россиян призывают проверить свои банковские карты.
Кто распространяет эту информацию, неизвестно. Судя по всему, делают это не мошенники, так как в сообщении нет требований денег от получателей, пишет volga-day.ru.
Между тем в ПФР предположили, что авторы текста кое-что напутали. Видимо, они имели в виду выплаты для инвалидов. Действительно граждане, которые осуществляют уход за инвалидами первой группы, получают пособие в размере 1200 рублей. 10 тысяч рублей полагается родителям, усыновителям или опекунам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы с детства. Таким образом, можно сказать, что 10 тысяч рублей некоторые граждане все-таки получат, но это не новая выплата.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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