Снова по 10 000 рублей: названа дата выплат россиянам

В Сети активно начала распространяться информация о том, что некоторая категория россиян в декабре снова получит от Пенсионного фонда единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Как говорится в сообщении, решение о пособии уже принято и граждане смогут получить свои деньги до 25 декабря. Россиян призывают проверить свои банковские карты.

Кто распространяет эту информацию, неизвестно. Судя по всему, делают это не мошенники, так как в сообщении нет требований денег от получателей, пишет volga-day.ru .

Между тем в ПФР предположили, что авторы текста кое-что напутали. Видимо, они имели в виду выплаты для инвалидов. Действительно граждане, которые осуществляют уход за инвалидами первой группы, получают пособие в размере 1200 рублей. 10 тысяч рублей полагается родителям, усыновителям или опекунам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы с детства. Таким образом, можно сказать, что 10 тысяч рублей некоторые граждане все-таки получат, но это не новая выплата.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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