Пассажирам без QR-кода не вернут средства за авиабилеты

Сегодня, 11:49

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Пассажирам без QR-кода не вернут средства за авиабилеты
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Авиакомпании предложили исключить из законопроекта о QR-кодах на транспорте правило о возврате стоимости билета, если у пассажира не было сертификата о вакцинации от коронавируса к моменту вылета. То есть, пассажирам без QR-кода не вернут деньги за авиабилеты.

Средства возвратят только пассажирам, купившим билет по дорогому возвратному тарифу. Такое предложение было высказано на встрече представителей авиаперевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря.

В нынешней редакции законопроекта отмечается, что пассажиру без QR-кода должны отказать в перевозке и вернуть деньги за билет в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора.

На встрече обсуждались некоторые другие вопросы. Например, когда именно предъявлять QR-код — при покупке авиабилета или при регистрации на рейс и как поступать с прилетающих из-за рубежа транзитными пассажирами.

Внесение поправки в законопроект предлагается из-за опасений, что в бюджете не будет достаточно средств для компенсации из-за снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов, пишет vedomosti.ru.

Ранее Министерство транспорта России внесло коррективы в свою позицию относительно проверки QR-кодов о вакцинации авиапассажиров. Когда проверка станет обязательной, коды не будут требовать при продаже билетов, сертификат проверят перед регистрацией на рейс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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