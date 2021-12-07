Многие граждане получат по 100 тыс. рублей на карту «Мир» с 14 декабря 2021 года

Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году
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Многие граждане в России после 14 декабря получат на карты платежной системы «Мир» крупную денежную сумму - 100 тысяч рублей. Сообщая об этом, издание PRIMPRESS уточняет, что средства будут доступны победителям розыгрыша среди обладателей сертификатов о пройденной вакцинации от коронавируса.
Определять их будут в случайном порядке. Номера сертификатов выберет программа. Их обладателям и выплатят по 100 тысяч рублей. Сам розыгрыш состоится 14 декабря, он будет уже четвертым по счету в стране. Деньги победителям начнут переводить уже через несколько дней.
Узнать, улыбнулась ли удача, можно на сайте бонусзаздоровье.рф. Там по номеру можно проверить свой сертификат о вакцинации. Впрочем, вряд ли счастливчики останутся в неведении. Победителям розыгрыша придет уведомление в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Подчеркивается, что всем, кто принимает участие в акции, в обязательном порядке стоит указать реквизиты своей карты «Мир». Деньги будут переводиться только на карты данной платежной системы.
Следует напомнить, что такие розыгрыши в стране среди вакцинированных уже проводились в сентябре, октябре и ноябре. Продлят ли такую практику на следующий год, пока неизвестно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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