Многие граждане получат по 100 тыс. рублей на карту «Мир» с 14 декабря 2021 года

Сегодня, 10:24

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Многие граждане получат по 100 тыс. рублей на карту «Мир» с 14 декабря 2021 года
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Многие граждане в России после 14 декабря получат на карты платежной системы «Мир» крупную денежную сумму - 100 тысяч рублей. Сообщая об этом, издание PRIMPRESS уточняет, что средства будут доступны победителям розыгрыша среди обладателей сертификатов о пройденной вакцинации от коронавируса.

Определять их будут в случайном порядке. Номера сертификатов выберет программа. Их обладателям и выплатят по 100 тысяч рублей. Сам розыгрыш состоится 14 декабря, он будет уже четвертым по счету в стране. Деньги победителям начнут переводить уже через несколько дней.

Узнать, улыбнулась ли удача, можно на сайте бонусзаздоровье.рф. Там по номеру можно проверить свой сертификат о вакцинации. Впрочем, вряд ли счастливчики останутся в неведении. Победителям розыгрыша придет уведомление в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Подчеркивается, что всем, кто принимает участие в акции, в обязательном порядке стоит указать реквизиты своей карты «Мир». Деньги будут переводиться только на карты данной платежной системы.

Следует напомнить, что такие розыгрыши в стране среди вакцинированных уже проводились в сентябре, октябре и ноябре. Продлят ли такую практику на следующий год, пока неизвестно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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