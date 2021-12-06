10 тысяч начислят каждому: владельцев карт «Мир» обрадуют с 10 декабря

Сегодня, 10:19

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10 тысяч начислят каждому: владельцев карт «Мир» обрадуют с 10 декабря
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Представители национального банка «Мир» сообщили о новом бонусе, который будет предоставлен всем клиентам платежной системы. Указывается, что владельцы карт «Мир» могут получить бонус в размере 10 тысяч рублей, передает «Primpress.ru».

Специалисты разъяснили, что претендовать на получение указанной помощи может любой клиент банка «Мир», имеющий действительную платежную карту. Для того, чтобы оставить заявку на получение бонуса в размере 10 тысяч рублей, необходимо зайти на сайт «Приветмир», и получить уникальный промокод на указанную сумму. Его можно использовать для покупок в магазинах ювелирной сети Sokolov — промокод дает бонусную скидку в размере 10 тысяч рублей. Получить такой бонус можно уже с 10 декабря, и действителен он будет вплоть до 31 марта 2022 года. 

Эксперты отметили, что при посещении ювелирного салона сети Sokolov необходимо назвать цифры уникального промокода — после этого клиент получит серебряную подвеску в подарок, а также 10 тысяч бонусных рублей, которые можно потратить на любую покупку в данной ювелирной сети. При этом использовать такой промокод можно всего один раз.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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