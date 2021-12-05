Единовременная выплата российским пенсионерам 10 000 и 25 000 рублей: разъяснение

Сегодня, 12:14

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Единовременная выплата российским пенсионерам 10 000 и 25 000 рублей: разъяснение
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Эксперты прокомментировали сообщения об единовременных выплатах пенсионерам, которые начали распространяться в Сети.

Так, разные источники сообщали о том, что в ближайшее время пенсионерам может быть начислено 10 и 25 тыс. рублей в виде единовременной выплаты, передает PRIMPRESS. На эту тему были не только публикации, но даже вышло несколько видео на YouTube.

«Дождались! Единовременная выплата пенсионерам по 10 000 и 25 000 рублей!» – под таким кричащим заголовком выходили новости о разовых выплатах для пожилых граждан.

Источники сообщали, что российским пенсионерам вскоре получат от государства новые выплаты. Якобы они будут перечислены еще до Нового года в качестве компенсации за высокую инфляцию.

Но эксперты объясняют, что официально власти не говорили ни о каких выплатах до конца года. На данный момент решение о начислении единовременных выплат не принято, а все пособия, которые существуют, начали выплачивать в соответствии с графиком.

Поэтому стоит проверять источники информации, чтобы не стать жертвой напрасных ожиданий, советуют психологи.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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