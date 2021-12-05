Российское правительство выделило свыше 130 млрд рублей на доплаты для пенсий россиян

Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда
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Российское правительство выделило свыше 130 миллиардов рублей на федеральные и региональные доплаты к пенсиям россиян в 2022 году. Об этом сообщает ПримПресс.
По данным издания, уже утверждена доплата в размере 5 000 рублей. Она будет полагаться тем гражданам на заслуженном отдыхе, чья пенсия не дотягивает до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе их проживания.
Таких пенсионеров в масштабах страны насчитывается порядка 6 миллионов.
Федеральный бюджет будет направлять средства в регионы, после чего деньги будут перераспределяться и направляться получателям.
Напомним, что с первого января в стране будет произведена индексация пенсий неработающим пенсионерам. Повышение пока определено на уровне 5,9 процента, что ниже уровня инфляции. Предполагается, что по итогам года последняя превысит показатель в 8 процентов.
Многие эксперты полагают, что государство найдет способ, как компенсировать пенсионерам недополученное и снова прибегнет к единовременной выплате в размере 10-15 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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