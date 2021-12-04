Сбербанк выплатит гражданам в РФ от 10 000 рублей при оформлении новой карты

Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда
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Своим клиентам при оформлении новой кредитной карты Сбербанк обещает по 10 тыс. рублей. PRIMPRESS сообщает, что такая сумма будет доступна тем гражданам, которые оформят новую кредитную карту в Сбербанке.
Для новых клиентов банка, которые оформят кредитную карту, не будут в первые три месяца начисляться проценты на снятые кредитные средства. Но получить такую карту можно только до конца декабря.
Стоит отметить, что 10 тыс. рублей – это минимальный кредитный лимит. Максимально же можно будет взять 1 млн рублей.
Если вернуть средства в течение льготного периода на удастся, то за используемую сумму придется платить 9,8% годовых. А вот за обслуживание этой кредитной карты никакой отдельной платы нет.
Также тем, кто оформит такую кредитную карту, Сбербанк предоставит промокод на 1 тыс. рублей. Эту сумму можно будет потратить на покупки в СберМаркете.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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