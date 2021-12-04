Сбербанк выплатит гражданам в РФ от 10 000 рублей при оформлении новой карты

Сегодня, 16:59

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Сбербанк выплатит гражданам в РФ от 10 000 рублей при оформлении новой карты
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Своим клиентам при оформлении новой кредитной карты Сбербанк обещает по 10 тыс. рублей. PRIMPRESS сообщает, что такая сумма будет доступна тем гражданам, которые оформят новую кредитную карту в Сбербанке.

Для новых клиентов банка, которые оформят кредитную карту, не будут в первые три месяца начисляться проценты на снятые кредитные средства. Но получить такую карту можно только до конца декабря.

Стоит отметить, что 10 тыс. рублей – это минимальный кредитный лимит. Максимально же можно будет взять 1 млн рублей.

Если вернуть средства в течение льготного периода на удастся, то за используемую сумму придется платить 9,8% годовых. А вот за обслуживание этой кредитной карты никакой отдельной платы нет.

Также тем, кто оформит такую кредитную карту, Сбербанк предоставит промокод на 1 тыс. рублей. Эту сумму можно будет потратить на покупки в СберМаркете.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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