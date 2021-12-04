Сбербанк выплатит гражданам в РФ от 10 000 рублей при оформлении новой карты

Своим клиентам при оформлении новой кредитной карты Сбербанк обещает по 10 тыс. рублей. PRIMPRESS сообщает, что такая сумма будет доступна тем гражданам, которые оформят новую кредитную карту в Сбербанке.

Для новых клиентов банка, которые оформят кредитную карту, не будут в первые три месяца начисляться проценты на снятые кредитные средства. Но получить такую карту можно только до конца декабря.

Стоит отметить, что 10 тыс. рублей – это минимальный кредитный лимит. Максимально же можно будет взять 1 млн рублей.

Если вернуть средства в течение льготного периода на удастся, то за используемую сумму придется платить 9,8% годовых. А вот за обслуживание этой кредитной карты никакой отдельной платы нет.

Также тем, кто оформит такую кредитную карту, Сбербанк предоставит промокод на 1 тыс. рублей. Эту сумму можно будет потратить на покупки в СберМаркете.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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