По 60 тысяч рублей каждому с 1 января: россиян обрадовали долгожданной выплатой

Новая выплата для всех работающих россиян может быть предоставлена уже в 2022 году — такое предположение сделал глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам политика, каждый работающий гражданин РФ имеет право на получение дополнительной выплаты от государства, размер которой может достигать до 60 тысяч рублей, передает «Primpress».

Согласно заявлению лидера справедливороссов Сергея Миронова, работающие россияне должны получать дополнительные стимулирующие выплаты от государства. Политик подчеркнул, что для обеспечения такой программы можно выделить средства от излишек полученной экспортной прибыли.

«Размер минимальной оплаты труда в России является критически низким, и не может существовать в прогрессивном государстве. Справедливые и экономически обоснованные выплаты для россиян — это то, чего мы добиваемся уже несколько месяцев. Каждый работающий гражданин должен получать хотя бы 50, а лучше — 60 тысяч рублей от государства», - заявил Сергей Миронов.

Лидер «Справедливой России» добавил, что только за счет стимулирования работающей прослойки граждан можно искоренить бедность в стране, и предоставить россиянам достойное финансовое обеспечение.

«Особенно важно ввести выплаты для представителей отрасли сельского хозяйства — там сейчас очень высокие доходы от экспорта, а зарплаты остались мизерными», - добавил политик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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