По 60 тысяч рублей каждому с 1 января: россиян обрадовали долгожданной выплатой

Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда
На днях на банковские карты граждан РФ начнут поступать денежные выплаты от Пенсионного фонда России за декабрь. На...Подробнее
Новая выплата для всех работающих россиян может быть предоставлена уже в 2022 году — такое предположение сделал глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам политика, каждый работающий гражданин РФ имеет право на получение дополнительной выплаты от государства, размер которой может достигать до 60 тысяч рублей, передает «Primpress».
Согласно заявлению лидера справедливороссов Сергея Миронова, работающие россияне должны получать дополнительные стимулирующие выплаты от государства. Политик подчеркнул, что для обеспечения такой программы можно выделить средства от излишек полученной экспортной прибыли.
«Размер минимальной оплаты труда в России является критически низким, и не может существовать в прогрессивном государстве. Справедливые и экономически обоснованные выплаты для россиян — это то, чего мы добиваемся уже несколько месяцев. Каждый работающий гражданин должен получать хотя бы 50, а лучше — 60 тысяч рублей от государства», - заявил Сергей Миронов.
Лидер «Справедливой России» добавил, что только за счет стимулирования работающей прослойки граждан можно искоренить бедность в стране, и предоставить россиянам достойное финансовое обеспечение.
«Особенно важно ввести выплаты для представителей отрасли сельского хозяйства — там сейчас очень высокие доходы от экспорта, а зарплаты остались мизерными», - добавил политик.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На днях на банковские карты граждан РФ начнут поступать денежные выплаты от Пенсионного фонда России за декабрь. На...Подробнее
Российские пенсионеры могу получить новую разовую выплату к Новому году. Эксперты все чаще говорят о том, что власти...Подробнее
В Пенсионном фонде России проинформировали граждан на заслуженном отдыхе о том, что в 2022 году пенсии в стране будут...Подробнее
О том, кто сможет получить от государства в декабре около 10 тыс. рублей рассказали эксперты. Получить выплату можно...Подробнее
Турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2 в возможном противостоянии между Украиной и Россией сыграют определяющую роль. Об...Подробнее
Доцент РАНХиГС Николай Кульбака и экономист НИУ ВШЭ Валерий Миронов призывают ввести в России продуктовые карточки, а...Подробнее
В ответ на заявление Киева о том, что в акватории Черного и Азовского морей будут построены украинские военно-морские...Подробнее
В США заявили о том, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину, которое может начаться в первые недели 2022...Подробнее
Американские обозреватели сообщили о неожиданном обнаружении нескольких позиций российских противоспутниковых ракет...Подробнее
Минздрав России зарегистрировал вакцину для подростков. Детей от 12 до 17 лет могут начать прививать уже в декабре...Подробнее
Комментировать