Россиянам, получающим пенсии и зарплаты, советуют готовиться с 7 декабря

Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда
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Россиян предупредили о том, что им стоит быть готовыми к снижению пенсий и зарплат в реальном выражении. Как отмечают экономические эксперты и аналитики, граждане могут это ощутить уже по декабрьским выплатам, а точнее, изменения начнутся с 7 декабря,
Специалисты по банковскому делу и финансисты обращают внимание на статистику Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Ведомство обнародовало данные, которые демонстрируют, что реальный размер пенсионного обеспечения снижается на протяжении всего нынешнего года. Как показали итоги октября, средняя сумма начисленных пенсий в целом по стране составила 15 851 рубль.
Немного радует лишь то, что по сравнению с октябрем прошлого года пенсии россиян увеличились на 5,5%. Хотя с учетом инфляции пенсионные выплаты становятся все меньше с каждым месяцем, пишет primpress.ru.
Эксперты отмечают, что в феврале реальный размер пенсий снизился по сравнению с предыдущим годом на 0,1%, но уже в мае этот показатель составил 0,5%, а в июне вырос до 1%. В сентябре размер пенсии уменьшился уже на 1,8% в реальном выражении, а в октябре - на 2,4%.
Аналитики подчеркивают, что в декабре этот тренд сохранится, поскольку инфляция находится на высоком уровне. Известно, что годовой показатель роста цен в ноябре составил более 8% и рост стоимости продуктов не останавливается. Что касается зарплат, то они пока не растут в реальном выражении, хотя чиновники говорят об обратном.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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