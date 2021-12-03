Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда

Сегодня, 12:59

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Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

На днях на банковские карты граждан РФ начнут поступать денежные выплаты от Пенсионного фонда России за декабрь. На получение денег могут рассчитывать те люди, которые в качестве доставщика пенсий и соцвыплат выбрали кредитные учреждения.

Как сообщает ресурс PRIMPRESS, ПФР еще 3 декабря профинансировал выплаты, дата доставки которых определена на период с 5 по 12 числа, в Пензенской области. Таким образом, 5 декабря средства начнут поступать на банковские карты получателей.

Касательно выплат через «Почту России», графики выдачи денег стоит уточнять непосредственно на местах, в регионах. Они отличаются и в большинстве своем являются индивидуальными для граждан.

В октябре нынешнего года средний размер начисленной пенсии в РФ, по данным Росстата, составил 15 851 рубль. Это значит, пишет издание, что именно столько, в среднем, будет поступать на карты получателей выплат по линии Пенсионного фонда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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