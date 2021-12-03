Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда

Муниципальные депутаты Грудин и Лаврова обратились в суд из-за позиции Смольного по Конюшенному ведомству
Требование восстановить Конюшенное ведомство стало причиной обращения в суд муниципальных депутатов из Владимирского и...Подробнее
На днях на банковские карты граждан РФ начнут поступать денежные выплаты от Пенсионного фонда России за декабрь. На получение денег могут рассчитывать те люди, которые в качестве доставщика пенсий и соцвыплат выбрали кредитные учреждения.
Как сообщает ресурс PRIMPRESS, ПФР еще 3 декабря профинансировал выплаты, дата доставки которых определена на период с 5 по 12 числа, в Пензенской области. Таким образом, 5 декабря средства начнут поступать на банковские карты получателей.
Касательно выплат через «Почту России», графики выдачи денег стоит уточнять непосредственно на местах, в регионах. Они отличаются и в большинстве своем являются индивидуальными для граждан.
В октябре нынешнего года средний размер начисленной пенсии в РФ, по данным Росстата, составил 15 851 рубль. Это значит, пишет издание, что именно столько, в среднем, будет поступать на карты получателей выплат по линии Пенсионного фонда.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Требование восстановить Конюшенное ведомство стало причиной обращения в суд муниципальных депутатов из Владимирского и...Подробнее
Российские пенсионеры могу получить новую разовую выплату к Новому году. Эксперты все чаще говорят о том, что власти...Подробнее
В ноябре ведущие мировые СМИ неожиданно сообщили о том, что Россия якобы стягивает войска к границе, готовясь к...Подробнее
На днях на банковские карты граждан РФ начнут поступать денежные выплаты от Пенсионного фонда России за декабрь. На...Подробнее
В Пенсионном фонде России проинформировали граждан на заслуженном отдыхе о том, что в 2022 году пенсии в стране будут...Подробнее
Массовое заболевание в школах Уфы косит детей. Родители сообщают, что в учебных заведениях болеет по полкласса, у детей...Подробнее
Депутат Госдумы РФ Алексей Куринный сделал вывод, что от пенсионной реформы был только кратковременный эффект, которого...Подробнее
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев утверждает, что одобрению «Спутника V» ВОЗ мешают исключительно бюрократические препятствия....Подробнее
О том, кто сможет получить от государства в декабре около 10 тыс. рублей рассказали эксперты. Получить выплату можно...Подробнее
Турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2 в возможном противостоянии между Украиной и Россией сыграют определяющую роль. Об...Подробнее
Комментировать