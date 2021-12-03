Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда

На днях на банковские карты граждан РФ начнут поступать денежные выплаты от Пенсионного фонда России за декабрь. На получение денег могут рассчитывать те люди, которые в качестве доставщика пенсий и соцвыплат выбрали кредитные учреждения.

Как сообщает ресурс PRIMPRESS, ПФР еще 3 декабря профинансировал выплаты, дата доставки которых определена на период с 5 по 12 числа, в Пензенской области. Таким образом, 5 декабря средства начнут поступать на банковские карты получателей.

Касательно выплат через «Почту России», графики выдачи денег стоит уточнять непосредственно на местах, в регионах. Они отличаются и в большинстве своем являются индивидуальными для граждан.

В октябре нынешнего года средний размер начисленной пенсии в РФ, по данным Росстата, составил 15 851 рубль. Это значит, пишет издание, что именно столько, в среднем, будет поступать на карты получателей выплат по линии Пенсионного фонда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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