В РФ предложили новую выплату размером 30 тысяч рублей

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Доцент РАНХиГС Николай Кульбака и экономист НИУ ВШЭ Валерий Миронов призывают ввести в России продуктовые карточки, а пособия выплачивать только самым нуждающимся. Притом, в увеличенном размере. Об этом сообщает агентство URA.RU, которое пообщалось с ними.
По мнению специалистов, шаг этот вполне оправдан, поскольку позволит не только увеличить ВВП, но и улучшить условия жизни как бедных людей, так и тех, кто относится к среднему классу.
«Это позволит им часть дохода, который они тратили на продукты, пустить на потребительский рынок, на какие-то другие товары, тем самым поднимется их уровень жизни и повысится весь ВВП. Естественно, что это улучшит положение и среднего класса», - пояснил Николай Кульбака.
Бедность, по мнению экономистов, это проблема не отдельных слоев населения, а всей страны, поскольку из-за этого уменьшается потребительский спрос, ВВП снижается.
При этом введение потребительских карточек не предполагает нормирование товаров, как это было когда-то. Следует отказаться от старых стереотипов и воспринимать их исключительно как поддержку государством малоимущих.
Миронов в свою очередь указал, у бедных «скорость потребления выше», поэтому у них нет возможности делать сбережения.
«Если платить не всем по 10 тысяч рублей, а бедным по 20 тысяч или 30 тысяч рублей, это гораздо выгоднее для экономики страны», — считает специалист.
При этом государству необходим правильный подход, чтобы они, эти карточки, не ассоциировались у россиян с кризисом.
«Следует донести до населения, что это не столько карточки, которые ты достаешь на кассе и все в очереди видят, что ты бедный, сколько интернет-бонусы, которые приходят на телефон, и ты их тратишь. Бонусы на определенные продовольственные товары должны бедным семьям выплачивать. Новые технологии помогают такие семьи вычленять», — резюмировал экономист НИУ ВШЭ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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