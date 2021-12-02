Теперь всем по 15 тысяч рублей. Пенсионерам одобрили единовременную выплату

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Российские пенсионеры могу получить новую разовую выплату к Новому году.
Эксперты все чаще говорят о том, что власти одобрят снова разовую выплату для всех пожилых граждан, передает PRIMPRESS. Скорее всего это будет 15 тыс. рублей, которые начислят пенсионерам независимо от того, работают они или нет.
В августе текущего года президент РФ Владимир Путин инициировал выплату в размере 10 тыс. рублей для всех российских пенсионеров. Выплату они получили до выборов, хотя изначально обсуждалось, что она будет начислена в октябре.
Депутат Госдумы Сергей Обухов предполагает, что новое пособие снова будет начислено пожилым гражданам в декабре. Оно поможет поднять реальный уровень доходов, который снижается из-за достаточно ощутимой инфляции, которая к концу осени ускорилась.
О том, что пособие может составить в этот раз 15 тыс. рублей, высказался финансовый эксперт Андрей Лобода. Он предположил, что глава государства объявит об этой выплате на своей ежегодной пресс-конференции, которая запланирована предварительно на 23 декабря.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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