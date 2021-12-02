Российских пенсионеров проинформировали о повышении пенсий в 2022 году

В Пенсионном фонде России проинформировали граждан на заслуженном отдыхе о том, что в 2022 году пенсии в стране будут повышаться трижды. С 1 января выплаты будут проиндексированы неработающим пенсионерам, с апреля - страховые пенсии, а с октября - военные пенсии. Кроме того, на февраль намечена индексация социальных выплат.

С нового года страховые пенсии (их у нас в стране также принято называть трудовыми пенсиями или пенсиями по старости) увеличатся на 5,9 процента. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом проведенной на этот процент индексации устанавливается с января в сумме 6 401 рубль 10 копеек.

Примечательно, что ранее российский лидер Владимир Путин указывал на то, что повышение пенсий на 5,9 процента является недостаточным, поскольку инфляция в нынешнем году, вероятно, превысит 8 процентов. На совещании 18 ноября президент отмечал, что с 2019 года страна строго придерживалась принципа повышать пенсии выше уровня инфляции, и «отступать от этого принципа было бы неправильно», напоминает «СибФМ».

Тем не менее, Госдума оставила процент индексации на запланированном ранее уровне 5,9 процента.

В апреле в стране будет произведена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению - она определена на уровне 7,7 процента.

В феврале будут проиндексированы социальные выплаты. Сейчас сложно сказать, насколько, но не исключено, что на величину инфляции по итогам 2021 года.

Первого октября в России проиндексируют военные пенсии и пенсии силовиков. Предварительно можно говорить о повышении на 4 процента.

В то же время эксперты допускают, что «недоиндексацию» пенсий неработающим пенсионерам власти компенсируют новой единовременной выплатой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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