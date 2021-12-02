Граждане в РФ получат от ПФР декабрьскую выплату в размере 10 тысяч рублей

Сегодня, 00:24

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Граждане в РФ получат от ПФР декабрьскую выплату в размере 10 тысяч рублей
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

О том, кто сможет получить от государства в декабре около 10 тыс. рублей рассказали эксперты.

Получить выплату можно будет через Пенсионный фонд РФ, но для этого необходимо, чтобы были соблюдены определенные требования, передает PRIMPRESS.

Данная выплата введена для семей, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Это ежемесячная выплата, и начисляется она только в том случае, если средний доход на одного члена семьи не должен превышает два прожиточных минимума, введенные в регионе.

Стоит также учитывать, что эта выплата носит заявительный характер, то есть, она не назначается автоматически. Оформить выплату можно после рождения второго ребенка. Тем, кто успеет написать заявление в первые полгода жизни ребенка, выдадут сразу деньги за шесть месяцев. Если обращение будет зарегистрировано позже, то выплату назначат со дня обращения.

Размер выплаты зависит от размера прожиточного минимума на детей в регионе. Выплачивается это пособие до достижения ребенком трех лет, если материальное положение семьи не улучшится раньше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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