Граждане в РФ получат от ПФР декабрьскую выплату в размере 10 тысяч рублей

О том, кто сможет получить от государства в декабре около 10 тыс. рублей рассказали эксперты.

Получить выплату можно будет через Пенсионный фонд РФ, но для этого необходимо, чтобы были соблюдены определенные требования, передает PRIMPRESS .

Данная выплата введена для семей, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Это ежемесячная выплата, и начисляется она только в том случае, если средний доход на одного члена семьи не должен превышает два прожиточных минимума, введенные в регионе.

Стоит также учитывать, что эта выплата носит заявительный характер, то есть, она не назначается автоматически. Оформить выплату можно после рождения второго ребенка. Тем, кто успеет написать заявление в первые полгода жизни ребенка, выдадут сразу деньги за шесть месяцев. Если обращение будет зарегистрировано позже, то выплату назначат со дня обращения.

Размер выплаты зависит от размера прожиточного минимума на детей в регионе. Выплачивается это пособие до достижения ребенком трех лет, если материальное положение семьи не улучшится раньше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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