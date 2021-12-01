3000 рублей просто сгорят: жителям России нужно прийти за выплатой до 5 декабря

Парк снегоуборочной техники в Петербурге не был сформирован к зиме
На Петербург обрушился циклон «Бенедикт». Он вновь показал, что Смольный не справляется со снежной стихией. Одна из...Подробнее
Детали получения денежного пособия в размере 3 тысяч рублей сообщили специалисты органов соцзащиты. Указывается, что до 5 декабря необходимо подать заявление на оформление такой помощи, иначе возможность получения выплаты «сгорит», передает «Primpress.ru».
Эксперты отметили, что на разовую денежную помощь в размере 3 тысяч рублей могут претендовать отдельные семьи с детьми — причем только многодетные, которые имеют в составе семьи трое и более детей. Указывается, что средства распределяются за счет региональных бюджетов, и выдаются на каждого ребенка из многодетной семьи, которые учатся в школе. При этом характер помощи является разовым, а его целевое назначение — приобретение одежды и обуви для ребенка, которые необходимы для посещения занятий.
Специалисты пояснили, что те многодетные семьи, которые уже состоят на учете в соцзащите, получают средства в беззаявительном формате — для остальных семей необходимо подать заявление либо в региональных МФЦ, либо на портале «Госуслуг». При этом подача заявления о выплате должна пройти в срок до 5 декабря текущего года, иначе средства просто «сгорят».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На Петербург обрушился циклон «Бенедикт». Он вновь показал, что Смольный не справляется со снежной стихией. Одна из...Подробнее
Требование восстановить Конюшенное ведомство стало причиной обращения в суд муниципальных депутатов из Владимирского и...Подробнее
В ноябре ведущие мировые СМИ неожиданно сообщили о том, что Россия якобы стягивает войска к границе, готовясь к...Подробнее
Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, занимавший пост старшего советника главы Пентагона в...Подробнее
Многие медики, в том числе российские, анализируя поступающую из ЮАР информацию о том, что новый штамм коронавируса...Подробнее
Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов в эфире «Царьграда» усомнился в том, что существующие вакцины эффективны...Подробнее
Руководство компании обязуется погасить эти долги к Новому году, получив необходимую сумму в качестве аванса от...Подробнее
Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько прокомментировал опасения россиян, что от них утаивают важную...Подробнее
Законопроект, позволяющий передать предприятие в частные руки, был одобрен в первом чтении. Народные избранники...Подробнее
На территории Польши может появиться американское ядерное оружие, о чем недавно заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг....Подробнее
Комментировать