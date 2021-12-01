3000 рублей просто сгорят: жителям России нужно прийти за выплатой до 5 декабря

Детали получения денежного пособия в размере 3 тысяч рублей сообщили специалисты органов соцзащиты. Указывается, что до 5 декабря необходимо подать заявление на оформление такой помощи, иначе возможность получения выплаты «сгорит», передает «Primpress.ru».

Эксперты отметили, что на разовую денежную помощь в размере 3 тысяч рублей могут претендовать отдельные семьи с детьми — причем только многодетные, которые имеют в составе семьи трое и более детей. Указывается, что средства распределяются за счет региональных бюджетов, и выдаются на каждого ребенка из многодетной семьи, которые учатся в школе. При этом характер помощи является разовым, а его целевое назначение — приобретение одежды и обуви для ребенка, которые необходимы для посещения занятий.

Специалисты пояснили, что те многодетные семьи, которые уже состоят на учете в соцзащите, получают средства в беззаявительном формате — для остальных семей необходимо подать заявление либо в региональных МФЦ, либо на портале «Госуслуг». При этом подача заявления о выплате должна пройти в срок до 5 декабря текущего года, иначе средства просто «сгорят».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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