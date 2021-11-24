Депутат Госдумы Куринный заявил о провале пенсионной реформы

Депутат Госдумы РФ Алексей Куринный сделал вывод, что от пенсионной реформы был только кратковременный эффект, которого уже нет. Как он подчеркнул, дальше повышения выплат за счет убывания количества пенсионеров не прослеживается. Дальше идет индексация пенсий даже ниже уровня инфляции, пояснил нардеп. Он также указал на бюджет Пенсионного фонда, при котором индексация пенсий составит всего 5,6%, в то время как прогноз по инфляции составляет 7,9%.

Кроме того, упала покупательская способность пенсионных выплат. Депутат выразил несогласие с идеей добровольной накопительной пенсии, так как не каждый гражданин сможет переводить 6% своих доходов в счет будущей пенсии. Куринный предположил, что даже если такие деньги найдутся, то это не даст возможность получить значительную прибавку, пишет Свободная пресса .

Куринный сделал вывод, что пенсионная реформа не выполнила ни одной из возложенных на нее задач. Он также сказал, что изменить ситуацию смогло бы новое повышение пенсионного возраста или экономический рост.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700