По 10 тысяч рублей каждому: Сбербанк обрадовал россиян от 55/60 лет

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Для пожилых лиц Сбербанк разработал специальное предложение, которое позволит им увеличить свои накопления. В Сбербанке рассказали о новой акции, которой смогут воспользоваться женщины от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет, передает PRIMPRESS.
Данная акция запущена как один из новогодних подарков для россиян. Вклад «Активный возраст» смогут открыть те граждане, которые достигли пенсионного возраста по старым нормам.
Открыть этот вклад можно будет только в отделениях банка. Обратившись в ближайший офис Сбербанка, можно будет открыть депозит на срок от полугода до 9 месяцев под 4,5% годовых.
Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. рублей, а верхняя граница установлена на уровне 500 тыс. рублей. За время, пока вклад будет действовать, банк будет начислять проценты.
Важно учитывать, что данное предложение будет действовать только до 31 января, поэтому если есть желание увеличить накопления, а возраст соответствует требованиям, затягивать с обращением в банк не стоит.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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