В России с 1 января 2022 года станет легче получить пенсию

С 1 января 2022 года в России будет действовать новый порядок оформления пенсий и ряда других выплат.

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал, кто сможет воспользоваться этим, передает РГ .

Так, новый порядок предполагает то, что ряд выплат и пособий будут назначаться автоматически. Поэтому отпадет необходимость пенсионеру выискивать в общем перечне, какие доплаты он может получить. Выплаты уже неработающим пожилым людям будут начисляться беззаявительно. Это касается пенсий по инвалидности и различных социальных доплат.

Автоматически будет начисляться доплата по достижению 80-летия, а также страховая пенсия по случаю потери кормильца.

Важно отметить, что система будет выбирать автоматически наиболее выгодный вариант пенсионного обеспечения. То есть, получателю назначат выплату, большую по размеру.

Стоит отметить, что в России с 1 января Пенсионный фонд будет информировать раз в три года мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, если они не получают никакой пенсии, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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