Профессор Сафонов назвал серьезной поддержкой индексацию пенсий с 1 декабря

Сегодня, 16:54

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Профессор Сафонов назвал серьезной поддержкой индексацию пенсий с 1 декабря
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Профессор Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве России, считает индексацию пенсий трем категориям российских пенсионеров с 1 декабря 2021 года серьезной поддержкой. В беседе с радио «Комсомольская правда» он пояснил, почему так думает.

В стране пенсионерам, которые отпраздновали свой 80 год рождения, начинают увеличивать фиксированную выплату к пенсии вдвое. Это, по словам Сафонова, объясняется тем, что у этой категории граждан серьезно увеличиваются расходы на лекарства. И государство эти траты принимает во внимание.

«Такая индексация — серьезная поддержка кроме общей индексации пенсий, которая положена по закону», - считает Сафонов.

Эксперт обратил на важность повышения выплат по инвалидности. Это меры, призванные увеличить реальный размер пенсий, который несколько лет кряду снижался из-за высокой инфляции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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