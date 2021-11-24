Граждане в России получат выплату 1300 рублей на карту от соцзащиты

Сегодня, 10:14

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Граждане в России получат выплату 1300 рублей на карту от соцзащиты
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В ближайшие дни на банковские карты россиян поступит по 1,3 тыс. рублей от отделений социальной защиты населения.

Эксперты объяснили, кто сможет получить такие выплаты, передает PRIMPRESS.

Стоит отметить, что в ряде регионов теперь действует  новый единый срок для перечисления социальных выплат населению. В частности, соответствующее решение было принято властями Липецкой области.

По новым срокам выплаты от отделений социальной защиты населения граждане получат со 2 по 5 декабря. Придут они на карты.

Выплаты от отделений социальной защиты получают пенсионеры из категорий труженики тыла, ветераны труда любого уровня, ветераны военной службы, реабилитированные лица, а также жертвы политических репрессий.

С введением новых сроков все они получат выплаты в один период. Если выплата начисляется на карту, то она придет до 5 декабря. А вот те, кто получает их через почтовые отделения, и далее будут получать их по прежнему графику.

Отметим, в Липецкой области ветеранам труда доплачивают ежемесячно по 525 рублей. Труженики тыла от государства получают по 725 рублей, и такую же сумму начисляют жертвам репрессий. По 830 рублей выплачивает государство реабилитированным лицам. Важно отметить, что один человек может получать одновременно выплаты по всем этим пунктам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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