Граждане в России получат выплату 1300 рублей на карту от соцзащиты

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В ближайшие дни на банковские карты россиян поступит по 1,3 тыс. рублей от отделений социальной защиты населения.
Эксперты объяснили, кто сможет получить такие выплаты, передает PRIMPRESS.
Стоит отметить, что в ряде регионов теперь действует новый единый срок для перечисления социальных выплат населению. В частности, соответствующее решение было принято властями Липецкой области.
По новым срокам выплаты от отделений социальной защиты населения граждане получат со 2 по 5 декабря. Придут они на карты.
Выплаты от отделений социальной защиты получают пенсионеры из категорий труженики тыла, ветераны труда любого уровня, ветераны военной службы, реабилитированные лица, а также жертвы политических репрессий.
С введением новых сроков все они получат выплаты в один период. Если выплата начисляется на карту, то она придет до 5 декабря. А вот те, кто получает их через почтовые отделения, и далее будут получать их по прежнему графику.
Отметим, в Липецкой области ветеранам труда доплачивают ежемесячно по 525 рублей. Труженики тыла от государства получают по 725 рублей, и такую же сумму начисляют жертвам репрессий. По 830 рублей выплачивает государство реабилитированным лицам. Важно отметить, что один человек может получать одновременно выплаты по всем этим пунктам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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