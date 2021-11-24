Всем по 31 тысяч рублей без исключений: в Госдуме обрадовали россиян

Сегодня, 19:59

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Всем по 31 тысяч рублей без исключений: в Госдуме обрадовали россиян
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Народные избранники России предложили ввести новый показатель. Он должен быть предусмотрен для всех граждан государства российского. Если его неукоснительно выполнять, увеличатся социальные пособия и выплаты для всех слоёв населения. На рассмотрение Госдумы уже внесли соответствующий проект закона. Об этом пишет онлайн-издание PRIMPRESS. 

Документ подала на рассмотрение думская фракция справедливороссов. Депутаты планируют сформировать в государстве другой прожиточный минимум. Одновременно изменится и стоимость корзины потребления. Как рассказал руководитель фракции эсеров в Думе Сергей Миронов, стоимость корзины планируется сделать 31 087 рублей в месяц. Такую сумму, по мнению народных избранников, следует выделять каждому российскому жителю для того, чтобы граждане имели возможность правильно питаться, а также обеспечивать себя и свои семьи необходимыми вещами. Именно это уровень станет «честным и справедливым» для граждан Российской Федерации. В этом глубоко уверены авторы данного законопроекта. 

Миронов акцентировал внимание на том, что в настоящее время прожиточный минимум на душу населения в РФ уже будет формироваться по новым правилам. Его будут считать, как 44% от медианного уровня доходов россиян. Однако в подобном расчёте заложен главный парадокс. ПМ будет повышаться лишь тогда, если доходы населения будут становиться больше. А сейчас, во время пандемии, это невозможно. Авторы, составившие документ, считают, что ПМ необходимо сделать зависимым напрямую от стоимости корзины потребления, которая, по их расчёту, должна составлять ориентировочно 31 тысячу рублей. Такой размер ранее сочли обоснованным в Российской академии наук. 

«Там провели все необходимые расчеты, и эксперты пришли к выводу, что примерно такую сумму российские граждане каждый месяц должны тратить для сбалансированного питания и приобретения широкого перечня производственных товаров и услуг», – указал депутат. 

Отмечается, что россияне должны позволить себе употреблять в достаточном количестве не только овощи и фрукты, но также и мясо, рыбу. Помимо этого, денег должно хватать на приобретение витаминов и походы в кафе. А что касается непродуктовых расходов, у людей должны быть деньги на покупку книг, телефонов, ноутбуков, граждане должны заниматься спортом и ходить в кинотеатры. 

«Я уже не раз говорил, что питаться «макарошками» и картошкой, как советуют некоторые наши чиновники, дешево, но вредно для здоровья. Люди должны питаться сбалансированно и правильно. Конечно же, это стоит денег, но мы предлагаем учесть эти расходы в потребительской корзине», — резюмировал Миронов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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