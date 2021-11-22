Пенсия от 21 тысяч рублей: гражданам в России сообщили точную дату повышения выплат

Пенсии в России в 2022 году существенно вырастут и для некоторых категорий пенсионеров будут составлять не менее 21 тыс. рублей.

Кто сможет рассчитывать на такой рост пенсионных выплат, рассказывает PRIMPRESS .

В бюджете Пенсионного фонда России на 2022 год заложена индексация страховых пенсий по старости в размере 5,9%. Такая индексация коснется всех, кто не работает и получает страховую пенсию по старости, а это большинство российских пенсионеров.

Но президент РФ Владимир Путин отметил, что важно проиндексировать пенсии по фактическому, а не прогнозируемому уровню инфляции. А это значит, что индексация может быть на уровне не менее 7,5%.

Наиболее существенный рост пенсий, отмечают эксперты, будет у московских пенсионеров. С 1 января 2022 года размер пенсионного стандарта для москвичей будет составлять не менее 21 193 рубля. Такой минимум будет действовать для тех пожилых граждан, которые проживают по прописке в Москве не менее 10 лет. Для остальных горожан пенсия будет составлять минимум 14 009 рублей.

Важно отметить, что индексация будет проведена и по другим выплатам. В частности, с апреля проиндексируют выплаты социальных пенсий.

А вот пенсионные выплаты работающих пенсионеров пока не планируется индексировать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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