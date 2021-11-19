Гражданам в России предсказали рост реальных доходов по итогам 2021 года

По результатам 2021 года реальные доходы граждан Российской Федерации увеличатся на 2,6%. Такая ситуация должна произойти на фоне восстановления государственной экономики и многих реальных единовременных социальных выплат.

Главный эксперт российского Промсвязьбанка Денис Попов считает, что вклад в увеличение доходов российских людей обеспечивает повышение заработных плат в то время, когда в Российской Федерации наблюдается дефицит рабочей силы. Эта ситуация сложилась, в частности, из-за ограниченной внешней миграции. Большую и многоразовую поддержку в 3-м квартале 2021-го власти государства оказали тем, что осуществлялись многие социальные программы, которые обеспечили выплатами российских пенсионеров, военнослужащих и родителей учащихся школ. За счёт данных программ вклад в темпы роста составил ориентировочно 4 процентных пункта.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов считает, что в текущем году прирост реальных располагаемых доходов может составить 2,5-3 процента. Ранее СМИ сообщали, что за 10 месяцев 2021 года налоговые доходы бюджета Петербурга составили 606 миллиардов рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700