Некоторые категории россиян с детьми получат 10 тысяч рублей на карту 22 ноября

По 10 тыс. рублей получат некоторые россияне на этой неделе.

Эксперты объяснили, кому будет начислена эта выплата, а также указали, до какого числа можно ожидать начислений.

Так, с 22 по 26 ноября включительно на карты родителей начнут приходить выплаты на детей, которые родились после 31 декабря 2017 года, то есть на детей, которым не исполнилось три года.

Эта выплата начисляется не на каждого третьего ребенка, рожденного после указанной даты. Ее получат только те семьи, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе.

Средства на данную выплату в регионы поступают из федерального бюджета.

Стоит отметить, что в среднем по России данная выплата составляет на сегодня 11 303 рубля и зависит от размера прожиточного минимума. Поэтому, к примеру, в Волгоградской области она составит 10,4 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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