Некоторые категории россиян с детьми получат 10 тысяч рублей на карту 22 ноября

Атомным субмаринам ВМС США отдан приказ немедленно остановить навигацию
Американским атомным субмаринам предписано немедленно прекратить навигацию и вернуться на военные базы. Редчайший...Подробнее
По 10 тыс. рублей получат некоторые россияне на этой неделе.
Эксперты объяснили, кому будет начислена эта выплата, а также указали, до какого числа можно ожидать начислений.
Так, с 22 по 26 ноября включительно на карты родителей начнут приходить выплаты на детей, которые родились после 31 декабря 2017 года, то есть на детей, которым не исполнилось три года.
Эта выплата начисляется не на каждого третьего ребенка, рожденного после указанной даты. Ее получат только те семьи, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе.
Средства на данную выплату в регионы поступают из федерального бюджета.
Стоит отметить, что в среднем по России данная выплата составляет на сегодня 11 303 рубля и зависит от размера прожиточного минимума. Поэтому, к примеру, в Волгоградской области она составит 10,4 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Американским атомным субмаринам предписано немедленно прекратить навигацию и вернуться на военные базы. Редчайший...Подробнее
Ученые всего мира до сих пор не пришли к единому мнению, какое количество антител к коронавирусу можно считать...Подробнее
В НАТО, похоже, решили сменить тактику и намерены расшатать ситуацию на границе с Россией. Обозреватель РИА Новости...Подробнее
По мере наращивания темпов вакцинации в России заболеваемость хоть и медленно, но снижается. При этом QR-коды пока не...Подробнее
Введение QR-кодов раскритиковал депутат Госдумы, член партии КПРФ Валерий Рашкин. Он выступает против повсеместного их...Подробнее
Пациент, вылечившийся от ковида, может умереть спустя несколько недель после этой болезни. Об этом рассказал доктор...Подробнее
Главный врач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов сегодня, 19 ноября, рассказал, как в медицинском сообществе...Подробнее
Большое число заболевших коронавирусом перегружает систему здравоохранения и приводит к огромным тратам медучреждений....Подробнее
Две страны НАТО обсуждают возможность блокирования пролива Босфор для российских военных кораблей. Если верить авторам...Подробнее
Население Российской Федерации не доверяет отечественным вакцинам. Это одна из самых значимых причин слабого уровня...Подробнее
Комментировать