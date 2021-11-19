Эксперт Задоя рассказал россиянам размер пенсий в 2022 году: возможны разовые выплаты

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Ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя заявил о возможности увеличения пенсий и дополнительных выплат для пожилых граждан. Он отметил, что в следующем году пенсионный прожиточный минимум в России могут увеличить по страховым пенсиям до 18 840 рублей, передает URA.RU. По социальным пенсиям прожиточный минимум может вырасти до 10 465 рублей.
Минфин планирует с 1 января проиндексировать страховые пенсии на 5,9%, а социальные – на 7,7%. Тем не менее, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в следующем году пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции 2021 года.
«Если ориентироваться хотя бы на показатели текущей инфляции, то пенсионный прожиточный минимум надо будет поднять по страховым пенсиям на 8,1%, то есть до 18 840 рублей, а по социальным доплатам примерно на 10%, то есть до 10 465 рублей. Такое решение, наверное, возможно», — заявил Задоя.
Отметим, эксперты также ожидают, что в декабре глава государства объявит о разовой выплате пенсионерам к Новому году. Предположительно, они могут получить по 15 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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