Россиянам объяснили причину низких пенсий

Сегодня, 09:29

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Россиянам объяснили причину низких пенсий

Низкие пенсии в России – следствие невысоких зарплат, уверен директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгий Остапкович.

Он объяснил, что невысокие пенсии неизбежны, поскольку россияне получают официально низкие зарплаты, передает PRIMPRESS. Средний размер зарплаты в РФ около 25 тыс. рублей. Ниже зарплаты в Европе только у Болгарии и Румынии, отмечает эксперт. Но не только низкие зарплаты являются причиной низких пенсий, уверен Остапкович.

Комментируя ситуацию, он привел данные инвестиционного банка Natixis. Так, согласно данным, которые предоставляет этот банк, на данный момент наиболее высокие пенсии сейчас наблюдаются в Норвегии, Швейцарии и Исландии.

Стоит отметить, что в этих странах очень высокий уровень пенсионных отчислений, и нет ничего удивительно, что с такими отчислениями средняя пенсия в пересчете на рубли в Норвегии составляет около 170 тыс. рублей. Россия же в глобальном рейтинге из 44 стран только на 38-м месте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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  • Странно слышать такое от директора...... Он что не знает, что какая бы не была высокая зарплата, при расчете пенсии ее ограничат коэффициентом 1,2 сведя на нет самую высокую зарплату? Стыдно иметь таких " аналитиков" Либо врут, либо идиоты.
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