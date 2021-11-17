Россиянам объяснили причину низких пенсий

Миронов: с 1 января 2022 года в России могут ввести новую выплату в 10 тысяч рублей
Уже в следующем году в России могут ввести справедливый базовый доход. Об этом сообщил глава фракции Госдумы...Подробнее
Низкие пенсии в России – следствие невысоких зарплат, уверен директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгий Остапкович.
Он объяснил, что невысокие пенсии неизбежны, поскольку россияне получают официально низкие зарплаты, передает PRIMPRESS. Средний размер зарплаты в РФ около 25 тыс. рублей. Ниже зарплаты в Европе только у Болгарии и Румынии, отмечает эксперт. Но не только низкие зарплаты являются причиной низких пенсий, уверен Остапкович.
Комментируя ситуацию, он привел данные инвестиционного банка Natixis. Так, согласно данным, которые предоставляет этот банк, на данный момент наиболее высокие пенсии сейчас наблюдаются в Норвегии, Швейцарии и Исландии.
Стоит отметить, что в этих странах очень высокий уровень пенсионных отчислений, и нет ничего удивительно, что с такими отчислениями средняя пенсия в пересчете на рубли в Норвегии составляет около 170 тыс. рублей. Россия же в глобальном рейтинге из 44 стран только на 38-м месте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Уже в следующем году в России могут ввести справедливый базовый доход. Об этом сообщил глава фракции Госдумы...Подробнее
Ректор Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) Мария Ливзан опровергла появившуюся в СМИ и в Сети...Подробнее
Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук и доктор юридических наук, рассказал, почему медики подделывают сертификаты о...Подробнее
В школе №691 в Невском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие. На уроке один ученик передавал другому...Подробнее
Заведующая ковидного госпиталя в Челябинске Елена Лозовая пояснила, каким образом медики могут определить, у кого из...Подробнее
Украинский тренер Андрей Шевченко 7 ноября 2021 года был назначен главным тренером итальянского «Дженоа». Для украинца...Подробнее
Армянские военнослужащие не стали отбивать наступление азербайджанских войск, а обратились в бегство, спешно бросив...Подробнее
На всей территории Европейского союза в настоящий период времени явно наблюдается чрезвычайное и стремительное...Подробнее
США остается смириться с ростом военной мощи России, поскольку как раз Вашингтон спровоцировал Москву к принятию шагов,...Подробнее
Заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 1 имени А. М. Кабанова Вадим Гершевич рассказал об эффективности...Подробнее
Комментировать