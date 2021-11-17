В России с 1 января 2022 увеличатся пособия для безработных, беременных и предпенсионеров

Вчера, 20:29

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В России с 1 января 2022 увеличатся пособия для безработных, беременных и предпенсионеров

С 1 января 2022 года в Российской Федерации кардинально изменятся суммы выплат по безработице. Минимальный размер пособия отныне будет 1500 рублей, максимальный за первые 3 месяца — 12 792 рубля, за последующие 3 месяца — 5000 рублей. 

«Предпенсионерам России выплата по максимуму — 12 792 рубля, по минимуму — 1500 рублей. Одновременно власти хотят с 1 января 2022 года увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей ежемесячно. Законопроект рассмотрен народными избранниками в первом чтении», — объяснила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. 

Сразу же после того, как повысят МРОТ, соответствующие службы пересчитают суммы всех зависящих от него пособий. Это изменение также коснётся и минимальных выплат по беременности и родам. 

«Для формирования пособий по беременности и родам взят принцип больничного листа, то есть учитывался совокупный доход за последние два года, предшествующие году расчёта. Чтобы рассчитать 2022 год, следует пользоваться показателями 2020–2021 годов. Сумма дохода делится на 731 и умножается на число дней отпуска по беременности и родам для женщины. Когда беременность обычная, отпуск по беременности и родам длится 140 дней, при осложнённой (в том числе учитывая кесарево сечение) — 156 дней, при многоплодной беременности — 194 дня», — объяснила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. 

По утверждению юриста, тем женщинам, которые не работали в 2020–2021 годах, или для ИП, уплачивающих добровольные взносы в ФСС, пособие по беременности и родам формируется исходя из МРОТ. Минимальный объём пособия по беременности и родам ориентировочно составит 62 580 рублей за 140 дней, 69 732 рубля за 156 дней и 86 718 рублей за 194 дня. 

Оксана Красовская, в свою очередь, также обратила внимание, что с 1 января следующего года будет произведена индексация пенсии неработающим пенсионерам, которые получают страховые пенсии по старости и по инвалидности, а также страховую пенсию по потере кормильца. Выплаты планируется проиндексировать в размере 5,9%. Социальные пенсии будут проиндексированы в апреле 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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