Выплату в размере 40 тысяч рублей получили ветераны Битвы под Москвой

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В Московской области по 40 тыс. рублей выплатят 122 ветеранам Битвы под Москвой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минсоцразвития региона.
Эту выплату власти Московской области решили провести по случаю 80-й годовщины Битвы по Москвой и получат ее все участники войны, труженики тыла, все граждане, награжденные медалью «За оборону Москвы».
Зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что выплата является единовременной, то есть, выплачиваться будет разово. До конца ноября ее выплатят автоматически 122 ветеранам.
Каклюгина подчеркнула, что в регионе уделяется особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. В частности, в школах будут проходить уроки патриотического воспитания и мужества.
Напомним, Битва под Москвой считается одним из самых масштабных сражений Великой отечественной войны. Она началась осенью 1941 года и продлилась до апреля 1942 года и сейчас историками разделяется на две части – оборонительную и наступательную. Считается, что наступательная часть этой битвы началась 5 декабря 1941 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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