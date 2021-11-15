Миронов: с 1 января 2022 года в России могут ввести новую выплату в 10 тысяч рублей

Уже в следующем году в России могут ввести справедливый базовый доход. Об этом сообщил глава фракции Госдумы «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что в Госдуме разрабатывается законопроект о выплате гражданам 10 тыс. рублей, что позволит снизить уровень бедности и улучшит экономические показатели.

В законопроекте предлагается поэтапное введение выплаты базового дохода. Первыми его могут получить семьи с детьми до 18 лет. Предложено выплачивать всем членам таких семей ежемесячно по 10 тыс. рублей. Выплачивать предлагается деньги до момента, пока младшему члену семьи не исполнится 18 лет.

На втором этапе предложено ввести эту выплату для пенсионеров. И на третьем этапе ее получателями станут все граждане страны по праву рождения в России.

«Мы предлагаем начинать с наименее защищенных слоев населения и уже постепенно двигаться в сторону выплат каждому гражданину России. Соответствующий законопроект наша фракция внесла в Госдуму, все расчёты – откуда взять средства – произведены. Убеждён, что в процессе обсуждения в Думе федерального бюджета на 2022 год у нас будет возможность принять нужное решение и начать выплаты с 1 января», – заявил Миронов.

Эксперты уже подсчитали, что на реализацию этого законопроекта государству придется ежегодно выделять по 18 трлн рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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